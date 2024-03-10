Наталка Карпа растрогала, как муж-военный с фронта поздравил ее с 8 Марта

Без внимания также не остались дочь и мама артистки.

Украинская певица Наталка Карпа показала, как муж-военный Евгений Терехов поздравил ее с праздником 8 Марта.

Возлюбленный исполнительницы сейчас находится на фронте. Впрочем, он придумал способ поздравить жену с праздником. Терехов заказал Наталке Карпе большой букет розовых тюльпанов. Без внимания не остались их дочь Злата и мама артистки. Муж певицы также заказал им букеты.

Как призналась Наталка, Терехов раньше часто дарил ей цветы, а она сердилась на него, мол, пустая трата средств. Однако в этот раз певица относится к приятному подарку по-другому, ведь он особенный, потому что возлюбленный заказал его прямо с фронта.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Он всегда умел дарить тонны цветов... Был период, когда я уже начала ссориться, потому что это семейный бюджет, "спущенный на маркетинг"... А теперь, когда цветы долетают с линии фронта, это очень ценно!" – поделилась артистка.

Напомним, недавно блогерша Даша Евтух хвасталась подарком от мужа по случаю особого праздника. Возлюбленный звезды Сети с юмором отнесся к выбору презента.

Читайте также: