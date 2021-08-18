Наталья Денисенко показала редкое фото со своим отцом

Артистка поздравила его с днем рождения.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно очаровывала подводной фотосессией, трогательно поздравила своего отца с праздником — днем рождения.

Так, она адресовала ему теплые слова с поздравлениями. Наталья рассказала, что отец у нее веселый и спокойный. Актриса выросла на его шутках.

Наталья Денисенко с папой / instagram.com/natalka_denisenko

"У моего папы сегодня день рождения! Какой же он у меня классный! Люблю его!" — поделилась Наталья.

Однако, артистка пока написала теплые слова для отца в сторис на своей странице в Instagram. Однако, после работы она пообещала поехать поздравить именинника лично.

Кроме этого, она опубликовала фотографии, на которых изображена с отцом еще совсем крошечной ребенком, и показала, как они изменились за это время.

Напомним, звезды часто поздравляют публично своих родных с днем рождения. Недавно экс-жена Потапа Ирина Горовая также поздравляла своего отца с праздником.

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