Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала своего отца

Продюсер поздравила отца с днем рождения.

Экс-жена Потапа, продюсер Ирина Горовая, которая недавно рассказала об отношениях с бывшим, поделилась трогательным событием в ее жизни.

Так, сегодня 11 августа, день рождения празднует отец Ирины Анатолий. По этому случаю звезда у себя в Instagram запостила серию снимков, на которых появилась с родным человеком. Кроме этого Горовая оставила теплые поздравительные слова отцу:

Ирина Горовая целует отца / instagram.com/gorovaya_irina

"Папа, с днем рождения! Здоровья, гармонии, больше отдыхай, наслаждайся прекрасным возрастом, учи своих студентов. Оставайся добрым и интересным отцом, который всегда знает, как на молекулы разобрать любой вопрос", — пожелала Ирина отцу.

Ирина Горовая / instagram.com/gorovaya_irina

Также знаменитость рассказала несколько фактов о ее папе. В частности, она отметила, что он изучает молекулярную биологию, преподает в КНУ им. Шевченко, работал в США в университете Дж. Хопкинса и написал более 85 научных статей.

Напомним, знаменитости часто публично поздравляют своих близких с праздником. Недавно MONATIK написал любимой, которая на днях отметила день рождения, трогательный стих, которым довел фанатов пары до слез.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку