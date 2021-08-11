Родители скрывали: в Британии мальчик узнал, что болеет раком от незнакомца на улице

Родители скрывали: в Британии мальчик узнал, что болеет раком от незнакомца на улице

Незнакомец рассказал маленькому мальчику о его страшном диагнозе.

У 10-летнего Дэвида Лалли с английского графства Мерсисайд обнаружили три опухоли головного мозга, но его родители скрыли от сына его настоящую болезнь. Они сообщили, что там "маленькие комочки".

Об этом пишет Metro.

В декабре ребенку диагностировали три большие опухоли головного мозга и несколько меньших, но родители не хотели напугать его, а поэтому несколько приуменьшили диагноз. Они просто сказали, что у него "маленькие комочки". Но однажды прохожий на улице сказал малышу, что тот "хорошо борется с онкологией", после чего у родителей не было другого выхода, как сообщить правдивую новость сыну.

С тех пор Дэвид прошел курс химиотерапии, после чего остались на голове рубцы. Из-за которых, по словам родителей, он "смущен" и "стесняется". Поэтому для солидарности с сыном отец сказал ему, что сделает татуировку, чтобы "повторить" такие же "шрамы".

"Мы вместе в битве, и я хочу, чтобы он это знал. Все, что ему предстоит пережить, я переживу с ним", — сказал отец.

В результате они вместе пошли в тату-салон, где отец набил рисунок на голове.

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"Он сидел рядом со мной и смеялся над головой. Он говорил: "Папа, это выглядит блестяще", — вспоминает отец.

После этого отец также для поддержки сына сделал пост в Facebook, в котором выразил солидарность, написав: "Это тот самый шрам, который получил мой сын после операции. Ему было стыдно за это, поэтому я получил то же самое, и теперь он знает, что это не стыдно".

В Сети люди одобрили работу тату-мастера за то, насколько реалистичный выглядит татуировка.

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