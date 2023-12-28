Наталья Могилевская шокировала, как к ней ворвались грабители и избили ее

Украинская певица Наталья Могилевская шокировала, как пережила серьезное нападение грабителей.

Артистка тогда получила немалую премию за победу в музыкальном фестивале "Славянский базар". Эта информация распространилась в прессе. Грабители об этом узнали и ворвались в квартиру Могилевской. Певицу тогда избили, закрыли на балконе и пытались ограбить.

"У меня была ситуация... Когда я на "Славянском базаре" победила, мне ту премию не дали, а там 6 тысяч долларов была премия. Мне ее не отдавали 5-10 лет. Она мне уже не нужна была, когда мне ее отдали. Но прошла эта информация в газетах, и что ты думаешь? На меня напали! Это было очень серьезно. Избили меня", — рассказала исполнительница в интервью Дмитрию Гордону.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская говорит, что ее спасло в тот момент то, что она разговаривала с мамой по телефону. Грабители услышали в квартире голос и подумали, что артистка не сама дома, и просто сбежали.

"Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я была в квартире. Открыла дверь, получила удар в лицо. Он меня потянул, и я оказалась за секунду на балконе. Но я разговаривала по телефону, и остальные, с кем он был, подумали, что я не одна дома, они сбежали и его оставили", — вспомнила певица.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Наталья Могилевская откровенно рассказала об отношениях со своим возлюбленным. Исполнительница призналась, из-за чего они ссорятся и как вместе работают.

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