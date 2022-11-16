Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Наталья Мосейчук рассказала, где во время войны учится ее младший сын

Наталья Мосейчук рассказала, где во время войны учится ее младший сын

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
339
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Наталья Мосейчук рассказала, где во время войны учится ее младший сын

Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также ведущая вспомнила, каким было образование во время учебы ее старшего сына Антона.

Ведущая 1+1 и Единого марафона новостей, куратор Право на Освіту Наталья Мосейчук рассказала о роли учителей во время войны и после, как изменилось образование и чем поразили педагоги, как их нужно отблагодарить и о подробностях обучения своих сыновей.

В этом году во время награждения неизменная куратор премии Global Teacher Prize Ukraine выбрала сердцем и отметила учителя — психолога из Охматдета Елену Аноприенко, которая с первых дней войны не покидала маленьких пациентов. Учила вместе со Школой Супергероев, поддерживала и оказывала психологическую поддержку.

Наталья Мосейчук / © пресс-служба канала
Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Наталья Мосейчук рассказала о 1 сентября младшего сына Матвея в этом году, который ходит в школу в Украине.

"Когда мы привели своего сына в школу, в классе было 8 детей. И в ответ на робкие волнующие взгляды родителей, беспокоившихся о безопасности детей, на нас смотрели уверенные и улыбающиеся глаза педагогов. Мое желание отдать ребенка в школу тогда сразу умножили на 10 раз", – рассказала ведущая.

В тот день многие родители ходили без детей, проверяли бомбоубежища – решали, стоит ли отдать ребенка в школу офлайн впоследствии. Учителя их убедили, поэтому через две недели в классе было уже 16 учеников. "Люди, которые во время войны оказались сильнее родителей", — подчеркнула Мосейчук.

Наталья Мосейчук / © пресс-служба канала
Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

А вот вспоминая об учебе старшего сына Антона Мосейчук отметила, что образование было хуже.

"Помню 2006 год как один из худших периодов в развитии украинской школы. Демотивированные учителя с непонятными для себя программами. Сейчас в школе моего младшего сына я вижу отражение новой школы, где учитель – наставник и друг".

За последние 7 лет Наталья Мосейчук кардинально поменяла взгляды на образование. Раньше хотела, чтобы сын умел быстро читать, хорошо писать и знал азы математики. Но запуск проекта Право на Освіту, знакомство и кураторство премией перевернуло представление – стало очевидным насколько важны софт скиллс.

Наталья Мосейчук / © пресс-служба канала
Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Главной чертой учителя сейчас телеведущая называет смелость.

"После войны будет две категории людей, о которых особо стоит позаботиться – это военные и учителя. Потому что одни отвечают за жизнь, а другие – за головы. Сейчас учителя точно знают, что они дают ученикам и для какого общества их готовят", — отметила Наталья.

Особенно ведущая отметила учителей при больницах. "Спасали, учили, поддерживали психологически. Они – настоящие герои образовательного фронта. И прямо сейчас в Житомире, Днепре, Харькове – не прекращается обучение в Школах Супергероев".

Наталья Мосейчук / © пресс-служба канала
Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Мосейчук призвала педагогов особое внимание уделить психологической поддержке себя и своих учеников и порекомендовала пройти бесплатный курс психологии травмы "Знати, як допомогти" с сертификацией, которая сейчас доступна на платформе Эдера.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
339
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация