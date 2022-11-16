Наталья Мосейчук рассказала, где во время войны учится ее младший сын

Также ведущая вспомнила, каким было образование во время учебы ее старшего сына Антона.

Ведущая 1+1 и Единого марафона новостей, куратор Право на Освіту Наталья Мосейчук рассказала о роли учителей во время войны и после, как изменилось образование и чем поразили педагоги, как их нужно отблагодарить и о подробностях обучения своих сыновей.

В этом году во время награждения неизменная куратор премии Global Teacher Prize Ukraine выбрала сердцем и отметила учителя — психолога из Охматдета Елену Аноприенко, которая с первых дней войны не покидала маленьких пациентов. Учила вместе со Школой Супергероев, поддерживала и оказывала психологическую поддержку.

Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Наталья Мосейчук рассказала о 1 сентября младшего сына Матвея в этом году, который ходит в школу в Украине.

"Когда мы привели своего сына в школу, в классе было 8 детей. И в ответ на робкие волнующие взгляды родителей, беспокоившихся о безопасности детей, на нас смотрели уверенные и улыбающиеся глаза педагогов. Мое желание отдать ребенка в школу тогда сразу умножили на 10 раз", – рассказала ведущая.

В тот день многие родители ходили без детей, проверяли бомбоубежища – решали, стоит ли отдать ребенка в школу офлайн впоследствии. Учителя их убедили, поэтому через две недели в классе было уже 16 учеников. "Люди, которые во время войны оказались сильнее родителей", — подчеркнула Мосейчук.

Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

А вот вспоминая об учебе старшего сына Антона Мосейчук отметила, что образование было хуже.

"Помню 2006 год как один из худших периодов в развитии украинской школы. Демотивированные учителя с непонятными для себя программами. Сейчас в школе моего младшего сына я вижу отражение новой школы, где учитель – наставник и друг".

За последние 7 лет Наталья Мосейчук кардинально поменяла взгляды на образование. Раньше хотела, чтобы сын умел быстро читать, хорошо писать и знал азы математики. Но запуск проекта Право на Освіту, знакомство и кураторство премией перевернуло представление – стало очевидным насколько важны софт скиллс.

Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Главной чертой учителя сейчас телеведущая называет смелость.

"После войны будет две категории людей, о которых особо стоит позаботиться – это военные и учителя. Потому что одни отвечают за жизнь, а другие – за головы. Сейчас учителя точно знают, что они дают ученикам и для какого общества их готовят", — отметила Наталья.

Особенно ведущая отметила учителей при больницах. "Спасали, учили, поддерживали психологически. Они – настоящие герои образовательного фронта. И прямо сейчас в Житомире, Днепре, Харькове – не прекращается обучение в Школах Супергероев".

Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Мосейчук призвала педагогов особое внимание уделить психологической поддержке себя и своих учеников и порекомендовала пройти бесплатный курс психологии травмы "Знати, як допомогти" с сертификацией, которая сейчас доступна на платформе Эдера.

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