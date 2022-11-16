Наталія Мосейчук розповіла, де під час війни навчається її молодший син

Також ведуча пригадала, якою була освіта під час навчання старшого сина Антона.

Ведуча 1+1 та Єдиного марафону новин, кураторка Право на Освіту Наталія Мосейчук розповіла про роль вчителів під час війни і після, як змінилася освіта та чим вразили педагоги, як їм потрібно віддячити та про подробиці навчання своїх синів.

Цьогоріч під час нагородження незмінна кураторка премії Global Teacher Prize Ukraine обрала серцем та відзначила вчителя - психолога з Охматдиту Олену Анопрієнко, яка від перших днів війни не полишала маленьких пацієнтів. Навчала разом зі Школою Супергероїв, підтримувала і надавала психологічну підтримку.

Наталія Мосейчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наталія Мосейчук розповіла про 1 вересня молодшого сина Матвія цьогоріч, який ходить до школи в Україні.

"Коли ми привели свого сина до школи, у класі було 8 дітей. І у відповідь на несміливі хвилюючі погляди батьків, що турбувалися про безпеку дітей, на нас дивилися впевнені та усміхнені очі педагогів. Моє бажання віддати дитину до школи тоді одразу помножили на 10 разів", – розповіла ведуча.

В той день багато батьків ходили без дітей, перевіряли бомбосховища – вирішували, чи варто віддати дитину до школи офлайн згодом. Вчителі їх переконали, тому за два тижні в класі було вже 16 учнів. "Люди, які під час війни виявились сильнішими за батьків", - наголосила Мосейчук.

Наталія Мосейчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

А от згадуючи про навчання старшого сина Антона зазначила, що освіта була гіршою.

"Пам'ятаю 2006 рік як один з найгірших періодів у розвитку української школи. Демотивовані вчителі з незрозумілими для себе програмами. Зараз у школі мого молодшого сина я бачу віддзеркалення нової школи, де вчитель – наставник та друг".

За останні 7 років Наталія Мосейчук кардинально змінила погляди на освіту. Раніше хотіла, щоб син умів швидко читати, добре писати та знав ази математики. Але запуск проєкту Право на Освіту, знайомство та кураторство премією перевернуло уявлення - стало очевидним наскільки важливі софт скілс.

Наталія Мосейчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Головною рисою вчителя зараз телеведуча називає сміливість.

"Після війни буде дві категорії людей, про яких особливо варто подбати – це військові та вчителі. Бо одні відповідають за життя, а інші – за голови. Зараз вчителі точно знають, що вони дають учням і для якого суспільства їх готують", - зазначила Наталія.

Особливо ведуча відзначила вчителів при лікарнях. "Рятували, вчили, підтримували психологічно. Вони – справжні герої освітнього фронту. І просто зараз у Житомирі, Дніпрі, Харкові – не припиняється навчання у Школах Супергероїв".

Наталія Мосейчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Мосейчук закликала педагогів особливу уваги приділити психологічній підтримці себе та своїх учнів і порекомендувала пройти безкоштовний курс психології травми "Знати, як допомогти" з сертифікацією, який зараз доступний на платформі Едера.

Читайте також: