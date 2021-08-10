Оля Полякова похудела на пять килограммов: "Исчезли ягодицы"

Артистка сейчас катается в зале.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно шокировала молодым видом своей мамы, поделилась с поклонниками интересными новостями.

В сторис на своей странице в Instagram звезда рассказала, что похудела за лето на пять килограммов. Полякова поделилась, что теперь у нее накачанный пресс, однако, исчезли ягодицы.

Оля Полякова показала пресс / instagram.com/polyakovamusic

"Я здесь летом похудела на пять килограммов. У меня появился пресс, но совсем исчезли ягодицы. Так что теперь буду делать упражнения, чтобы подкачать свои ягодицы", — сообщила Полякова.

Оля Полякова качает ягодицы / instagram.com/polyakovamusic

На видеоролике, который она показала в сторис, звезда без единой капли декоративной косметики делает различные физические упражнения для ягодиц. Для занятий в зале певица надела белую футболку и светлые шорты. Волосы артистка собрала в хвостик, однако, на лбу оставила челка.

Напомним, Оля Полякова не единственная звезда, которая похудела за лето. Недавно Наталья Могилевская рассекретила, сколько килограммов сбросила за месяц.

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