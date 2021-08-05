Оля Полякова шокировала молодым видом своей мамы и показала отчима

Мама звезды празднует день рождения.

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях ошеломила изменением образа, сообщила, что ее мама Светлана празднует день рождения.

Женщине исполняется 59 лет. По этому случаю у себя на странице в Instagram знаменитость разместила фотографию мамы, а также показала ее мужа — отчима Оли. Звезда адресовала близкому человеку теплые слова.

Мама Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Мама Оли Поляковой с мужем / instagram.com/polyakovamusic

"Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна. Ты любима всеми нами и своим мужчиной, ты вдохновляешь мня, и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть и она полна радостей и удовольствий! Ура!" - написала Полякова.

Мама Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь, фаны певицы отметили, что ее мама очень молодо выглядит:

Капец, мама выглядит лет на 30

Роскошная женщина! Я бы сказала, что ей лет 40 максимум, но никак не 60

Это точно мама? Не сестра?

Также артистка показала свою семью, которая собирается за праздничным столом. Оля показала, как утром поздравляла маму с белыми розами. А стол украсил нежный букет сирени, который тещи презентовал муж Поляковой Вадим.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Мама Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Напомним, несколько месяцев назад мама Оли Поляковой рассказала о конфликтах со своим зятем. Светлана также поведала, как она теща.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку