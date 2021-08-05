Семейные драмы в Чернигове: отец убил сына, а сын — отца

Семейные драмы в Чернигове: отец убил сына, а сын — отца

За сутки сотрудники уголовного розыска раскрыли два семейных убийства на территории города.

В Чернигове за сутки произошло два убийства из-за конфликтов в семье. В первом случае сын убил отца, во втором — отец сына.

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Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.

В Чернигове полицейские задержали двоих мужчин, каждый из которых лишил жизни члена своей семьи.

Сначала в одной из квартир Чернигова сын до смерти забил собственного отца. После совершенного он позвонил в полицию и сообщил, что его отец не удержался на ногах и упал, из-за чего смертельно травмировался. Парня разоблачили и задержали.

Через несколько часов уже в другом районе города правоохранители задержали отца, который лишил жизни своего 36-летнего сына, нанеся ему смертельные ножевые ранения.

"По фактам открыто два отдельных уголовных производства, проводятся следственные действия", — прокомментировали в Департаменте.

Напомним, что в Днепре 41-летний сын поссорился с матерью и жестоко избил ее. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

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