В Днепре старую мать безжалостно забил до смерти собственный сын

В Днепре старую мать безжалостно забил до смерти собственный сын

Между мужчиной и женщиной произошла ссора.

В Днепре в одном из домов по проспекту Александра Поля обнаружено тело 73-летней женщины.

Об этом сообщили в полиции Днепра.

Также читайте Путался в показаниях: в Житомирской области мужчина пытался выдать убийство жены за самоубийство

Работникам полиции удалось установить, что между потерпевшей и ее 41-летним сыном возникла ссора, во время которой мужчина нанес своей матери удары по телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по избрании ему меры пресечения.

Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи — лишение свободы до 10 лет.

Напомним, в Волынской области 36-летний мужчина вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство отца в 2017 году. Дома он убил свою мать.

А в Луцке случилось жуткое двойное убийство. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин — 56 и 22 лет. Выяснилось, что мужчина зарубил жену и дочь.

Новости Украины: что известно о жутком убийстве двух женщин топором в Луцке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку