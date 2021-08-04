Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел

Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел

Геращенко был заместителем Авакова с сентября 2019 года.

Кабинет министров 4 августа на заседании принял целый ряд кадровых решений. В частности, уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.

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Кроме этого, Кабмин назначил заместителями главы МВД Мэри Акопян и Богдана Драпятого. Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры Украины.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел. 15 июля ВР приняла отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

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