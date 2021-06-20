В Тернопольской области муж убил жену, а потом взорвал себя

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.
В Тернопольской области правоохранители обнаружили мертвым супругов.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
Сначала в правоохранительные органы обратилась местная жительница и рассказала, что в доме своего брата она обнаружила мертвой его 28-летнюю жену. На теле женщины имелись признаки насильственной смерти.
Недалеко от дома копы нашли мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, он совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством.
Супруги были в процессе развода. Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре и попросил забрать из дома его малолетнюю дочь.
Как пишут местные СМИ, муж сначала убил жену, а затем покончил с собой. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, что в Никополе на Днепропетровщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, которую разыскивали пять дней и нашли мертвой. Им оказался ровесник убитой.