В Тернопольской области муж убил жену, а потом взорвал себя

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

В Тернопольской области правоохранители обнаружили мертвым супругов.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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Сначала в правоохранительные органы обратилась местная жительница и рассказала, что в доме своего брата она обнаружила мертвой его 28-летнюю жену. На теле женщины имелись признаки насильственной смерти.

Недалеко от дома копы нашли мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, он совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством.

Супруги были в процессе развода. Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре и попросил забрать из дома его малолетнюю дочь.

Как пишут местные СМИ, муж сначала убил жену, а затем покончил с собой. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Никополе на Днепропетровщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, которую разыскивали пять дней и нашли мертвой. Им оказался ровесник убитой.

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