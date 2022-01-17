Оля Полякова показала, как старшая дочь оригинально поздравила ее с днем рождения

Оля Полякова показала, как старшая дочь оригинально поздравила ее с днем рождения

Звезде исполнилось 38 лет.

Известная украинская певица Оля Полякова сегодня, 17 января, отмечает свой день рождения.

Исполнительнице исполняется 38 лет. С самого утра артистка получает разнообразные поздравления от коллег, друзей, поклонников, а также родных.

Одной из первых поздравила звезду ее старшая дочь Маша. Поскольку девушка хорошо поет, то решила маме сделать музыкальный сюрприз. Маша исполнила песню Happy Birthday и сыграла для Оли на гитаре. Звездная мама однозначно обрадовалась такому поздравлению от дочери.

Старшая дочь Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Кстати, сама Полякова сейчас готовится к празднованию дня рождения. Артистка уже посетила дерматолога и сделала косметологические процедуры.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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