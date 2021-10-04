Орландо Блум спас Кэти Перри, разорвав ей корсет на сцене

Артистке было трудно дышать из-за тесного корсета.

Муж американской певицы Кэти Перри, голливудский актер Орландо Блум стал для нее настоящим супергероем во время одного из мероприятий.

На днях Кэти пригласили выступить на Variety's Power of Women, где в зале присутствовал и ее муж. Перри пришла на церемонию в красивом пышном платье сиреневого цвета. Со сцены она поблагодарила своего "друга, любовь и пример для их дочери" Орландо. Ну а после выступления порадовала присутствующих исполнением песни.

Правда, прежде чем начать петь Кэти обратилась к любимому, чтобы он помог ей развязать корсет сзади, который очень давил и мешал ей нормально дышать.

"Орландо, развяжи пожалуйста корсет, он немного тесноват, я не могу петь", — сказала Кэти.

Блум тогда же выбежал к любимой и спас ее. "Теперь я могу дышать! Мой герой!" — похвалила любимого Перри.

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