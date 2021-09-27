Кэти Перри впервые после родов показала фигуру в купальнике

Исполнительница поделилась пляжным снимком.
Популярная американская певица Кэти Перри, которая в прошлом году впервые стала мамой, показала фигуру в купальнике.
На своей странице в Instagram исполнительница разместила снимок, на котором позировала на пляже на Гавайских островах в красном купальнике. Артистка с цветком франжипани в волосах держала стакан с коктейлем в руках на фоне океана.
Несмотря на то, что Кэти показала только половину своего тела, заметно, что ее фигура после родов стала более сочной.
Фаны оценили внешний вид кумира в комментариях под постом.
- Королева!
- Какая ты красивая
- Невероятная
Напомним, ранее Alyosha в откровенном боди с пикантными вырезами показала стройную фигуру. Артистка похвасталась длинными ножками.