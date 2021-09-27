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Кэти Перри впервые после родов показала фигуру в купальнике

Кэти Перри впервые после родов показала фигуру в купальнике

Кэти Перри / instagram.com/katyperry

Исполнительница поделилась пляжным снимком.

Популярная американская певица Кэти Перри, которая в прошлом году впервые стала мамой, показала фигуру в купальнике.

На своей странице в Instagram исполнительница разместила снимок, на котором позировала на пляже на Гавайских островах в красном купальнике. Артистка с цветком франжипани в волосах держала стакан с коктейлем в руках на фоне океана.

Несмотря на то, что Кэти показала только половину своего тела, заметно, что ее фигура после родов стала более сочной.

Кэти Перри в купальнике / © instagram.com/katyperry
Кэти Перри в купальнике / instagram.com/katyperry

Фаны оценили внешний вид кумира в комментариях под постом.

  • Королева!
  • Какая ты красивая
  • Невероятная

Напомним, ранее Alyosha в откровенном боди с пикантными вырезами показала стройную фигуру. Артистка похвасталась длинными ножками.

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