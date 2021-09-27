Кеті Перрі вперше після пологів показала фігуру в купальнику

Виконавиця поділилася пляжним знімком.
Популярна американська співачка Кеті Перрі, яка минулого року вперше стала мамою, показала фігуру в купальнику.
На своїй сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімок, на якому позувала на пляжі на Гавайських островах у червоному купальнику. Артистка із квіткою франжипані у волосі тримала склянку з коктейлем у руках на тлі океану.
Попри те, що Кеті показала лише половину свого тіла, помітно, що її фігура після пологів стала більш соковитою.
Фани оцінили вигляд кумирки у коментарях під дописом.
- Королева!
- Яка ти красива
- Неймовірна
Нагадаємо, раніше Alyosha у відвертому боді з пікантними вирізами показала струнку фігуру. Артистка похизувалась довгими ніжками.