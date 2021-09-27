Кеті Перрі вперше після пологів показала фігуру в купальнику

Кеті Перрі вперше після пологів показала фігуру в купальнику

Виконавиця поділилася пляжним знімком.

Популярна американська співачка Кеті Перрі, яка минулого року вперше стала мамою, показала фігуру в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімок, на якому позувала на пляжі на Гавайських островах у червоному купальнику. Артистка із квіткою франжипані у волосі тримала склянку з коктейлем у руках на тлі океану.

Попри те, що Кеті показала лише половину свого тіла, помітно, що її фігура після пологів стала більш соковитою.

Кеті Перрі в купальнику / instagram.com/katyperry

Фани оцінили вигляд кумирки у коментарях під дописом.

Королева!

Яка ти красива

Неймовірна

Нагадаємо, раніше Alyosha у відвертому боді з пікантними вирізами показала струнку фігуру. Артистка похизувалась довгими ніжками.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання