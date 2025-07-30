Оззи Осборна провели в последний путь в Бирмингеме: какими были похороны рок-легенды

Оззи Осборн / © Associated Press

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В Великобритании состоялась церемония прощания с легендарным рок-музыкантом, солистом группы Black Sabbath Оззи Осборном, который умер 22 июля.

Музыканта провели в последний путь в его родном городе Бирмингеме. Церемония прощания состоялась 30 июля. Тысячи фанатов Оззи Осборна собрались в центре города, чтобы отдать дань уважения своему кумиру, пишет Independent.

Прощание с Оззи Осборном / © Associated Press

Центральная улица Бирмингема была перекрыта для движения еще с семи утра. Тем временем общественный транспорт изменил маршрут. Поклонники приходили и оставляли множество цветов и фотографии Оззи Осборна.

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Прощание с Оззи Осборном / © Getty Images

Катафалк двинулся по центральной улице Бирмингема около 15:00 по киевскому времени. Авто было украшено фиолетовыми цветами. Позади катафалка ехали родные музыканта - вдова Шэрон Осборн вместе с детьми.

Семья Оззи Осборна / © Getty Images

Кортеж останавливался возле моста и скамейки Black Sabbath. Родные музыканта почтили его память, возложив рядом со стихийным мемориалом Оззи Осборна цветы. Шэрон Осборн, которая тяжело переживает смерть музыканта, со слезами показала поклонникам рокера знак мира.

После церемонии прощания состоятся частные и непубличные похороны Оззи Осборна. Семья музыканта хочет попрощаться с ним лично.

Прощание с Оззи Осборном / © Associated Press

Смерть Оззи Осборна - что известно

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Легендарный рок-музыкант умер 22 июля в возрасте 76 лет. Перед этим он успел попрощаться с поклонниками. В частности, в начале июля исполнитель отыграл свой последний прощальный концерт в родном городе Бирмингем.

Жизнь музыканта забрали тяжелые недуги. В частности, он страдал от болезни Паркинсона, которая в последние годы начала активно прогрессировать. Кроме того, давали о себе знать старые травмы. В частности, в 2003 году Осборну установили металлические позвонки. В 2019-м новое падение ухудшило состояние артиста. Наконец, последние годы своей жизни рокер провел в кресле колесном.