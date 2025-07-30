Оззі Осборна провели в останню путь у Бірмінгемі: яким був похорон рок-легенди

Оззі Осборн / © Associated Press

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У Великій Британії відбулася церемонія прощання з легендарним рок-музикантом, солістом гурту Black Sabbath Оззі Осборном, який помер 22 липня.

Музиканта провели в останню путь в його рідному місті Бірмінгемі. Церемонія прощання відбулася 30 липня. Тисячі фанів Оззі Осборна зібралися у центрі міста, аби віддати шану своєму кумирові, пише Independent.

Прощання з Оззі Осборном / © Associated Press

Центральна вулиця Бірмінгема була перекрита для руху ще від сьомої ранку. Тим часом громадський транспорт змінив маршрут. Шанувальники приходили та залишали безліч квітів та світлини Оззі Осборна.

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Прощання з Оззі Осборном / © Getty Images

Катафалк рушив центральною вулицею Бірмінгема близько 15:00 за київським часом. Авто було прикрашене фіолетовими квітами. Позаду катафалку їхали рідні музиканта – вдова Шерон Осборн разом із дітьми.

Родина Оззі Осборна / © Getty Images

Кортеж зупинявся біля мосту та лавки Black Sabbath. Рідні музиканта вшанували його пам'ять, поклавши поруч зі стихійним меморіалом Оззі Осборна квіти. Шерон Осборн, яка тяжко переживає смерть музиканта, зі сльозами показала прихильникам рокера знак миру.

Після церемонії прощання відбудеться приватний та непублічний похорон Оззі Осборна. Родина музиканта хоче попрощатися з ним особисто.

Прощання з Оззі Осборном / © Associated Press

Смерть Оззі Осборна – що відомо

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Легендарний рок-музикант помер 22 липня у віці 76 років. Перед цим він встиг попрощатися з прихильниками. Зокрема, на початку липня виконавець відіграв свій останній прощальний концерт у рідному місті Бірмінгем.

Життя музиканта забрали тяжкі недуги. Зокрема, він страждав від хвороби Паркінсона, яка в останні роки почала активно прогресувати. Окрім того, давали про себе знати старі травми. Зокрема, 2003 року Осборну встановили металеві хребці. 2019-го нове падіння погіршило стан артиста. Врешті, останні роки свого життя рокер провів у кріслі колісному.