Чоловік у супермаркеті ударив себе ножицями в шию

Поліція прибула на інцидент у супермаркеті / © Getty Images

Реклама

У середу, 30 липня, в одному із супермаркетів на вулиці Мазепи в Івано-Франківську чоловік умисно завдав собі тілесне ушкодження, ймовірно, намагаючись вчинити самогубство.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про інцидент надійшло близько 16:10 на лінію «102».

Реклама

За словами очевидців, чоловік ножицями пошкодив собі ділянку шиї, ймовірно — сонну артерію.

На місце події оперативно прибули медики екстреної допомоги та слідчо-оперативна група поліції.

Постраждалого було негайно госпіталізовано, наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

Поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.

Реклама

Нагадаємо, цього ж дня, 30 липня, у Чернівцях виявили на вулиці тіло 14-річного хлопця, який, ймовірно, вистрелив собі в голову з пістолета.