Мужчина в супермаркете ударил себя ножницами в шею

Полиция прибыла на инцидент в супермаркете / © Getty Images

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В среду, 30 июля, в одном из супермаркетов на улице Мазепы в Ивано-Франковске мужчина умышленно нанес себе телесное повреждение, вероятно, пытаясь совершить самоубийство.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Сообщение об инциденте поступило около 16:10 на линию «102».

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По словам очевидцев, мужчина ножницами повредил себе участок шеи, вероятно — сонную артерию.

На место происшествия оперативно прибыли медики экстренной помощи и следственно-оперативная группа полиции.

Пострадавший был немедленно госпитализирован, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Напомним, в этот же день, 30 июля, в Черновцах обнаружили на улице тело 14-летнего парня, который, вероятно, выстрелил себе в голову из пистолета.