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- Украина
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Мужчина в супермаркете ударил себя ножницами в шею
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, пострадавшего - госпитализировали.
В среду, 30 июля, в одном из супермаркетов на улице Мазепы в Ивано-Франковске мужчина умышленно нанес себе телесное повреждение, вероятно, пытаясь совершить самоубийство.
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.
Сообщение об инциденте поступило около 16:10 на линию «102».
По словам очевидцев, мужчина ножницами повредил себе участок шеи, вероятно — сонную артерию.
На место происшествия оперативно прибыли медики экстренной помощи и следственно-оперативная группа полиции.
Пострадавший был немедленно госпитализирован, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в этот же день, 30 июля, в Черновцах обнаружили на улице тело 14-летнего парня, который, вероятно, выстрелил себе в голову из пистолета.