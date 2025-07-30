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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мужчина в супермаркете ударил себя ножницами в шею

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, пострадавшего - госпитализировали.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
полиция

Полиция прибыла на инцидент в супермаркете / © Getty Images

В среду, 30 июля, в одном из супермаркетов на улице Мазепы в Ивано-Франковске мужчина умышленно нанес себе телесное повреждение, вероятно, пытаясь совершить самоубийство.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Сообщение об инциденте поступило около 16:10 на линию «102».

По словам очевидцев, мужчина ножницами повредил себе участок шеи, вероятно — сонную артерию.

На место происшествия оперативно прибыли медики экстренной помощи и следственно-оперативная группа полиции.

Пострадавший был немедленно госпитализирован, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в этот же день, 30 июля, в Черновцах обнаружили на улице тело 14-летнего парня, который, вероятно, выстрелил себе в голову из пистолета.

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