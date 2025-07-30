Панелі, які не потребують сонця: тайванські вчені тестують нову технологію

Сонячні панелі

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Вчені з Тайваню розробили сонячні панелі нового покоління, які працюють ефективніше в приміщеннях, ніж під прямим сонцем. В основі технології — перовськіт, здатний адаптуватися до умов штучного освітлення.

Дослідження, опубліковане в журналі APL Energy, провела команда Національного університету Ян Мін Цзяотун. Вони довели, що їхні перовськітні панелі можуть перетворювати в електроенергію навіть світло від звичайних стельових ламп — на рівні ефективності, вищому за традиційні кремнієві елементи.

“На відміну від кремнію, структура перовскіту змінна. Це дозволяє налаштовувати її під слабке освітлення, з яким ми стикаємось у приміщеннях”, — пояснив керівник дослідження Фан-Чун Чен.

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Як це працює

Ефективність сонячних панелей у приміщенні залежить від ширини так званої забороненої зони — показника, що визначає, які довжини світлових хвиль може поглинати матеріал.

Перовськіт. / © Фото з відкритих джерел

У новій розробці дослідники скоригували хімічний склад перовскіту, змінюючи співвідношення галогенід-іонів. У результаті матеріал показав ефективність 38,7% при кімнатному освітленні яскравістю 2000 люкс, тоді як на сонці — лише 12,76%. Тобто в умовах офісу чи квартири він працює краще, ніж на вулиці.

Гнучкість, прозорість і нові можливості

Перовскіт має ще одну перевагу: він дозволяє створювати тонкі, гнучкі й напівпрозорі елементи, які можна інтегрувати не лише на дахах, а й на вікнах, стінах чи навіть у корпусах гаджетів. Це відкриває шлях до нових форм “розумної” електроніки, яка може живитися від світла, не виходячи з приміщення.

Раніше повідомлялось, що Вашингтонський університет спільно з кількома приватними компаніями планували в Каліфорнії затемнити від сонця 10 тис. кв. км земної поверхні. Усе задля стримування глобального потепління. Міська влада дізналася про експеримент в останній момент і заблокувала його.

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