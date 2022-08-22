Quest Pistols спели на украинском легендарный хит "Ты так красива" – видео

Участники коллектива Quest Pistols — Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк – спели на украинском.

Музыканты перевели на украинский язык свой известный хит "Ты так красива", который в свое время разрывал чарты именно звуча на русском.

В общем, Quest Pistols изменили слова, чтобы песня осталась такой же мелодичной и на одном из своих концертов представили новую версию трека. Припев композиции теперь выглядит так:

"Ти неймовірна, ніжна, чарівна

Поруч з тобою поводжуся дивно

Як це змінити, це просто насилля

Така ти чарівна, але невільна".

К слову, музыканты перевели полностью всю песню: и куплеты, и припевы. Поклонники были приятно удивлены. Они отметили, что теперь хотят слышать украинскоязычный хит, а также требуют от Quest Pistols выпустить студийную версию.

Напомним, бывшие участники известной группы Quest Pistols объединились, чтобы помочь Украине. В своем первом составе коллектива отправился по Европе давать благотворительный тур. Все средства, заработанные на концертах, артисты отправляют на помощь Украине.

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