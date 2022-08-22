Оля Полякова с матом на Лысой горе сожгла свой кокошник — видео

Исполнительница Оля Полякова, которая в свое время носила российский кокошник, навсегда распрощалась с "русским миром".

Исполнительница в эфире "Сныданку з 1+1" совершила магический ритуал на Лысой горе. Полякова решила сжечь российский головной убор. Знаменитость, которая была одетая в белое платье и венок на голове, бросила кокошник в костер.

Оля Полякова сожгла российский кокошник / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Раньше для меня был просто головным убором, тем, что украшало мою голову, сегодня это символ той культуры, которая пришла к нам с войной. И этому не место в нашей Украине, не место в моей костюмерной. Я хочу прочитать заклинания, чтобы все, кто приходит сюда с войной, чтобы на границе у них отнимались руки и ноги, чтобы у них лопнула голова. И как говорил классик, от****тесь от нас", — эмоционально выразилась знаменитость.

Оля Полякова сожгла российский кокошник / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В общем, Полякова призналась, что теперь в ее творчестве будет новая страница. Знаменитость рассказала, что выпустит украиноязычный альбом, и ее любимые слушатели ее просто не узнают.

"Новая страница, новая Оля Полякова, новые песни и украиноязычный альбом. Я этого жду с большим вдохновением, ведь нам нужно развивать свою культуру, искать здесь творческие силы и энергию. Моя следующая песня называется "Все буде добре, Оля", она о том, что жизнь продолжается", – поделилась певица.

Полякова на Лысой Горе в прямом эфире сожгла свой кокошник

Кроме того, Полякова ждет возвращения самого певческого проекта "Голос країни". Из-за полномасштабного вторжения России шоу стало на паузу. Тренер говорит, что весь мир должен узнать о талантах украинского народа, которому действительно есть, что показать:

"Я так соскучилась по "Голосу країни". Этот проект о людях и о таланте, о том, какая певчая и несгибаемая наша Украина. Поэтому я очень хочу, чтобы проект "Голос країни" обязательно вернулся и мы и дальше слышали нашу Украину, певцов и их голоса, которых должен слышать весь мир. У нас ведь они самые талантливые", — добавила Оля.

Ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите каждый день проект с 07:00 до 10:00, а по выходным – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также просмотреть можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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