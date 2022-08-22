Оля Полякова з матюками на Лисій горі спалила свій кокошник – відео

Виконавиця Оля Полякова, яка свого часу носила російський кокошник, назавжди розпрощалася з "руским миром".

Так, виконавиця в ефірі "Сніданку з 1+1" здійснила магічний ритуал на Лисій горі. Полякова вирішила спалити російський головний убір. Знаменитість, яка була одягнена у білу сукню та мала віночок на голові, вкинула кокошник у багаття.

Оля Полякова спалила російський кокошник / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Раніше для мене був просто головним убором, тим, що прикрашало мою голову, то сьогодні це символ тієї культури, яка прийшла до нас з війною. І цьому не місце в нашій Україні, не місце в моїй костюмерній. Я хочу прочитати заклинання, щоб всі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні в них віднімалися руки і ноги, щоб в них лопнула голова. І як казав класик, ві***біться від нас", - емоційно висловилася знаменитість.

Оля Полякова спалила російський кокошник / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Загалом, Полякова зізналась, що відтепер у її творчості буде нова сторінка. Знаменитість розповіла, що випустить українськомовний альбом, і її улюблені слухачі її просто не впізнають.

"Нова сторінка, нова Оля Полякова, нові пісні та україномовний альбом. Я на це чекаю з великим натхненням, адже нам треба розвивати свою культуру, шукати тут творчі сили та енергію. Моя наступна пісня має назву "Все буде добре, Оля", вона про те, що життя продовжується", - поділилася співачка.

Полякова на Лисій Горі у прямому ефірі спалила свій кокошник

Окрім того, Полякова чекає на повернення найспівочішого проєкту "Голос країни". Через повномасштабне вторгнення Росії шоу стало на паузу. Тренерка говорить, що увесь світ має дізнатись про таланти українського народу, якому дійсно є, що показати:

"Я так скучила за "Голосом країни". Цей проєкт про людей та про талант, про те, яка співоча та незламна наша Україна. Тому я дуже хочу, щоб проєкт "Голос країни" обов’язково повернувся і ми й надалі чули нашу Україну, співаків та їхні голоси, яких має чути весь світ. Адже в нас вони найталановитіші", - додала Оля.

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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