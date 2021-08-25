Рэпер Канье Уэст меняет имя и рассекретил, как теперь будет называться

Рэпер Канье Уэст меняет имя и рассекретил, как теперь будет называться

Он уже подал соответствующие документы в суд.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст, который недавно порвал отношения с моделью Ириной Шейк, не прекращает и дальше удивлять своими поступками.

Рэпер решил официально изменить свое имя. Он уже и успел подать соответствующие документы в Верховный суд Лос-Анджелеса. Нынешнее его полное имя Канье Омари Вест изменится на простое Е (Ye), пишет TMZ.

В документах 44-летний рэпер указал, что решил это сделать по личным причинам. Однако больше он ничего не объяснял.

Также читайте Заплаканная Ким Кардашян впервые публично прокомментировала развод с Канье Уэстом

И, скорее всего, в ближайшее время имя рэпера таки изменится, ведь судья может отклонить просьбу об изменении только в том случае, когда это связано с мошенничеством.

Отметим, что рэпер еще в 2018 году заявил, что его зовут Е. Артист сообщил, что его новое имя очень часто встречается в Библии — там оно имеет значение "ты".

Напомним, что Канье Уэст страдает от биполярного расстройства. Поэтому причиной странного поведения Канье считают как раз нападение нарушения психики, которые случаются в него дважды в год.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку