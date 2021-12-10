Руслан Квинта рассказал, как выбирают участников "Голосу країни" на кастингах

Также музпродюсер проекта объяснил, почему некоторые годами не могут пройти кастинг.

Музыкальный продюсер Руслан Квинта рассказал о подготовке к 12 сезону "Голосу країни".

Скоро на телеканале 1+1 состоится премьера самого популярного вокального шоу "Голос країни". Тренерами 12 сезона стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, диджитал-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло.

Уже совсем скоро состоятся съемки слепых прослушиваний. И по этому случаю музыкальный продюсер проекта и легендарный композитор Руслан Квинта рассказал о подробностях работы над "Голосом країни".

Руслан Квинта / пресс-служба канала "1+1"

Руслан Квинта является музыкальным продюсером "Голосу країни" 10 лет. Говорит, что каждый раз ждет сезона с предчувствием, поскольку для него "Голос країни" уже как образ жизни.

По словам музыкального продюсера, именно этап кастинга наиболее интересен. В 12 сезоне заявки подало вдвое больше вокалистов, чем в прошлом.

"Кастинг – это тот этап, когда ты должен набрать участников с таким репертуаром, чтобы это было интересно, прежде всего, для аудитории, даже для опытного зрителя. Это должны быть какие-то вау-исполнители, совершенно разножанровые, разноплановые: фольк, поп, рок, мейнстрим-музыка, то есть музыка современности – именно те треки, которые сейчас рвут все чарты. Мы стремимся показать весь пласт музыки в нашей стране. И естественно, с акцентом именно на украинскую музыку. Для нас это приоритетная задача", – подчеркнул Квинта.

пресс-служба канала "1+1"

"Голос країни" – самое популярное вокальное шоу, поэтому на него хотят попасть вокалисты со всей Украины. Некоторые приходят на кастинг годами, но дальше первого этапа пройти не могут. Одна из главных ошибок, по мнению музыкального продюсера, – неправильно подобранный репертуар самим участником, который не раскрывает его потенциала.

"Один парень приходил к нам на кастинг 8 раз. И каждый раз я ему объяснял "Ты несерьёзно относишься к выбору репертуара – недожимаешь, недорабатываешь. У тебя есть прекрасный вокал, шикарный диапазон, но ты выбираешь песни, которые абсолютно тебе не органичны". И каждый год он приходил – одно и то же, одно и то же, на 8-й раз он спел "Scorpions", это было настолько убедительно, парень попал в наше шоу", – поделился он.

пресс-служба канала "1+1"

В течение сезона музыканты шоу создают около 300 аранжировок. Это лучшие специалисты Украины, работающие неделями над созданием самого масштабного вокального шоу страны.

О дате премьеры сезона станет известно скоро.

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