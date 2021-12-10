Совет ЕС согласился присоединить Хорватию к Шенгенской зоне

Членом ЕС эта балканская страна стала еще в 2013 году.

Совет Евросоюза принял решение о присоединении Хорватии к Шенгенской зоне.

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Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, страна выполнила все необходимые условия для полного применения шенгенского законодательства.

"Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила необходимые условия для применения всех частей шенгенских достижений и приняла решение, позволяющее отменить контроль на внутренних границах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что шенгенская оценка Хорватии состоялась в период с 2016 по 2020 год. В октябре 2019 года Комиссия считала, что Хорватия приняла меры, необходимые для обеспечения всех условий для полного применения шенгенского законодательства. Последняя оценка завершилась в феврале 2021 года. Решение Совета ЕС от 9 декабря 2021 года официально засвидетельствовало, что Хорватия выполнила необходимые условия. Однако это решение еще не является окончательным и до сих пор непонятно, когда именно страна присоединится к Шенгенской зоне.

Стоит отметить, что в настоящее время в Шенгенской зоне находятся 26 стран Европы. Их граждане свободно передвигаются по территории зоны и проходят контроль только на въезде и выезде из зоны.