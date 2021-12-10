Рада ЄС погодилася приєднати Хорватію до Шенгенської зони

Членом ЄС ця балканська країна стала ще у 2013 році.
Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо приєднання Хорватії до Шенгенської зони.
Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, країна виконала всі необхідні умови для повного застосування шенгенського законодавства.
"Рада дійшла висновку, що Хорватія виконала необхідні умови для застосування всіх частин шенгенських досягнень і ухвалила рішення, що дозволяє скасувати контроль на внутрішніх кордонах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що шенгенська оцінка Хорватії відбулася у період від 2016 до 2020 року. У жовтні 2019 року Комісія вважала, що Хорватія вжила заходів, необхідних для забезпечення всіх умов для повного застосування шенгенського законодавства. Остання оцінка завершилася у лютому 2021 року. Рішення Ради ЄС від 9 грудня 2021 року офіційно засвідчило, що Хорватія виконала необхідні умови. Проте це рішення ще не є кінцевим і досі остаточно незрозуміло, коли саме країна приєднається до Шенгенської зони.
Варто зазначити, що наразі у Шенгенській зоні перебувають 26 країн Європи. Їхні громадяни вільно пересуваються територією зони і проходять контроль тільки на в'їзді та виїзді з зони.