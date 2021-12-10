Рада ЄС погодилася приєднати Хорватію до Шенгенської зони

Членом ЄС ця балканська країна стала ще у 2013 році.

Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо приєднання Хорватії до Шенгенської зони.

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Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, країна виконала всі необхідні умови для повного застосування шенгенського законодавства.

"Рада дійшла висновку, що Хорватія виконала необхідні умови для застосування всіх частин шенгенських досягнень і ухвалила рішення, що дозволяє скасувати контроль на внутрішніх кордонах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шенгенська оцінка Хорватії відбулася у період від 2016 до 2020 року. У жовтні 2019 року Комісія вважала, що Хорватія вжила заходів, необхідних для забезпечення всіх умов для повного застосування шенгенського законодавства. Остання оцінка завершилася у лютому 2021 року. Рішення Ради ЄС від 9 грудня 2021 року офіційно засвідчило, що Хорватія виконала необхідні умови. Проте це рішення ще не є кінцевим і досі остаточно незрозуміло, коли саме країна приєднається до Шенгенської зони.

Варто зазначити, що наразі у Шенгенській зоні перебувають 26 країн Європи. Їхні громадяни вільно пересуваються територією зони і проходять контроль тільки на в'їзді та виїзді з зони.