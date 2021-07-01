Сексапильная Тина Кароль устроила стриптиз в лифте в новом горячем клипе

Артистка представила видео на трек "Красиво".

Украинская певица Тина Кароль, которая на днях обнаженной позировала с питоном на теле, порадовала фанов горячей видеоновинкой.

Артистка представила зрелищный клип на песню "Красиво". Режиссером работы выступил Indy Hait. По замыслу режиссера, действие в видео происходит в лифте. Певица заходит в него в строгом образе, но уже во время движения лифта наверх начинает танцевать, срывая с себя костюм и начинает обольстительно танцевать.

Лифт крутится вокруг своей оси и в результате зависает между этажами в невесомости. Певица демонстрирует состояние влюбленности и не прикрытое кокетство.

"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что такой ее выбор", — прокомментировала Тина Кароль.

Хореографом-постановщиком клипа выступила Марина Кущева, ранее работавшая над клипами "Скандал", "Хороший парень" и лайв-шоу "Красиво". В клипе "Красиво" Тина Кароль танцует на туфлях-роликах.

"Есть много вариаций "танцев на роликах", но то, что делает Тина — еще не было! Туфли на высоких каблуках, закрепленные на платформе роликов, делает хореографию сложной для выполнения, и очень сексуальной для восприятия. Такая техника танца была воплощена исключительно благодаря перфекционизму Тины!" — отметила Марина.

Заметим, что песня "Красиво" является заглавным треком нового одноименного альбома Тины Кароль.

Напомним, недавно Тина Кароль прервала концерт в Одессе. Звезда успела спеть только 5-6 песен.

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