Сексапільна Тіна Кароль влаштувала стриптиз у ліфті в новому гарячому кліпі

Артистка представила відео на трек "Красиво".

Українська співачка Тіна Кароль, яка днями оголеною позувала з пітоном на тілі, потішила фанів гарячою відеоновинкою.

Артистка представила видовищний кліп на пісню "Красиво". Режисером роботи виступив Indy Hait. За задумом режисера, дія у відео відбувається у ліфті. Співачка заходить до нього в суворому образі, але вже під час руху ліфта наверх починає танцювати, зриваючи з себе костюм і починає звабливо танцювати.

Ліфт крутиться по своїй осі і в результаті зависає між поверхами в невагомості. Співачка демонструє стан закоханості і не прикрите кокетство.

"Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня "Красиво" - це ода сміливої дівчини, яка кохає лише тому, що такий її вибір", - прокоментувала Тіна Кароль.

Хореографинею-постановницею кліпу виступила Марина Кущева, яка раніше працювала над кліпами "Скандал", «Хороший парень" і лайвшоу "Красиво". У кліпі "Красиво" Тіна Кароль танцює на туфлях-роликах.

"Є багато варіацій "танців на роликах", але те, що робить Тіна - ще не було! Туфлі на високих підборах закріплені на платформі роликів, що робить хореографію складною для виконання, і дуже сексуальною для сприйняття. Така техніка танцю була втілена виключно завдяки перфекціонізму Тіни!" - зазначила Марина.

Зауважимо, що пісня "Красиво" є заголовним треком нового однойменного альбому Тіни Кароль.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль перервала концерт в Одесі. Зірка встигла заспівати лише 5-6 пісень.

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