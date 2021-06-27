Тіна Кароль перервала концерт в Одесі: "Я так співати не можу"

Зірка встигла заспівати лише 5-6 пісень.
Відома українська співачка Тіна Кароль, яка тільки нещодавно повернулася з Казахстану, вже встигла потрапити у скандал.
Так, зірка, яка днями мала виступ в одному з нічних клубів Одеси, посеред програми перервала концерт. Артистка встигла виконати близько 6 пісень, після чого покинула сцену через погодні умові.
Як повідомляє телеграм-канал "Культурна Прачечна", виступ зірки мав розпочатися о 23:00, співачка вийшла тільки близько опівночі. Сцена була в калюжах, апаратура шуміла.
"Я поважаю себе і вас. Я так співати не можу. На цьому концерт закінчено", - зауважила артистка зі сцени.
Також співачка зі сцени розкритикувала керівництво клубу, у якому виступала.
"Невже не можна зробити дах? Ганьба", - заявила Тіна.
Деякі фанати зірки залишилися невдоволені такими діями зірки, оскільки мали намір насолодитися її повноцінним виступом .
Нагадаємо, днями Тіна Кароль на роликах показала, як готувалася для Atlas Weekend просто у готелі Казахстану, де заявлена хедлайнеркою і виступить 5-6 липня.