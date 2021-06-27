Як довго залишатися молодими - поради МОЗ

Три головні складові - це спорт, харчування та сон.

Молодість - це не лише вік у паспорті, а й стан організму. Можна почуватися на 20 в 50 років, а можна мріяти про пенсію, ледь перетнувши третій десяток.

У Міністерстві охорони здоров'я Украни порадили, як залишатися молодими якомога довше.

Також читайте Науковці розповіли, який овоч знижує ризик інсульту

В першу чергу спеціалісти радять більше фізичної активності. Увімкніть свій організм – гуляйте, бігайте, танцюйте, займайтеся фізичними вправами.

Коли ми мало рухаємось та багато сидимо - організм буквально "вимикається". Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м'язи і кістки. Все це разом має негативні наслідки для здоров'я - від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів. Тому не нехтуйте заняттями спортом. Намагайтеся проводити якомога більше часу в русі.

У МОЗ акцентують на збалансоваму харчуванні. Здоровий раціон та "адекватні" порції їжі творять диво з організмом. Він вам віддячить довголіттям. Підтримувати енергетичний баланс та попередити набір зайвої ваги допоможуть такі правила:

Споживайте переважно натуральні рослинні продукти, багаті на харчові волокна, які містять значно меншу кількість калорій (1,5 ккал – 2,5 ккал/г) у порівнянні з обробленими.

Обирайте продукти з низьким вмістом цукру, жиру та відповідно з незначною енергетичною щільністю.

Споживайте напої, які не містять калорій. Обмежте вживання соків менше 200 мл на день.

Регулярно (принаймні раз на тиждень) зважуйтесь та контролюйте свою вагу.

Щодня займайтесь фізичними вправами, щонайменше 30 хвилин.

Також у Міністерстві радять пам'ятати про повноцінний сон, який критично важливий для здоров'я. Недосипання може призвести до набору ваги, проблем з серцем і навіть депресії.

Якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:

діабету;

серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску;

збільшення ваги та ожиріння;

порушення імунної системи;

погіршення психічного здоров'я, депресії.

Також недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність прийняття рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі, призвести до помилок.

Нагадаємо, лікар розповів, як виявити розвиток діабету за шкірою на руках. Уражена шкіра буде на дотик схожа на апельсинову кірку.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання