Протягом минулої доби у двох областях на воді загинуло п'ять людей, серед них і підліток

Протягом минулої доби у двох областях на воді загинуло п'ять людей, серед них і підліток

Рятувальники повідомили, що причини усіх випадків з'ясовуються.

Протягом минулої доби на воді сталося 5 нещасних випадків - у Кіровоградській області загинуло двоє людей, зокрема, і підліток, у Донецькій - три людини.

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Про це повідомляє ДСНС.

Кіровоградська область

Так, 26 червня у річці Велика Вись с. Вукитичеве Надлацької ОТГ рятувальники вилучили на берег тіло чоловіка. Особа загиблого встановлюється. 27 червня о 06:20 надійшло повідомлення про необхідність вилучення тіла підлітка 2003 р.н. зі ставка біля с. Суходільці. Рятувальники м. Долинська вилучили тіло хлопця.

Зазначається, що обставини обох подій з'ясовуються.

Донецька область

26 червня о 14:28 до Головного управління надійшла інформація про нещасний випадок, який стався поблизу пляжу "Ібіца" на Голубих озерах, що в м. Лиман Краматорського району. Співробітники комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби за допомогою водолазного обладнання виявили, доставили на берег та передали співробітникам Національної поліції тіло чоловіка 1984 року народження.

Чергове повідомлення надійшло о 14:40. На узбережжі Азовського моря на пляжі біля кафе "Сад", що розташоване в м. Маріуполь, було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження. Співробітники швидкої медичної допомоги по прибуттю до місця події констатували смерть чоловіка.

О 19:24 26 червня надійшло ще одне повідомлення про нещасний випадок, який стався у м. Краматорськ. Із р. Маячка рятувальниками за допомогою пожежного багра було витягнуто на берег та передано співробітникам Національної поліції тіло чоловіка, анкетні дані якого встановлюються.

Нагадаємо, на минулих вихідних у Бучанському районі Київської області під час відпочинку на Київському морі загинули батько та його дві маленькі доньки. Їх на матрасі віднесло від берега.

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