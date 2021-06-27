Тина Кароль прервала концерт в Одессе: "Я так петь не могу"

Тина Кароль прервала концерт в Одессе: "Я так петь не могу"

Звезда успела спеть только 5-6 песен.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая только недавно вернулась из Казахстана, уже успела попасть в скандал.

Так, звезда, которая на днях должна выступление в одном из ночных клубов Одессы, среди программы прервала концерт. Артистка успела выполнить около 6 песен, после чего покинула сцену из-за погодных условии.

Как сообщает телеграмм канал "Культурная Прачечная", выступление звезды должно было начаться в 23:00, певица вышла только около полуночи. Сцена была в лужах, аппаратура фонила.

"Я уважаю себя и вас. Я так петь не могу. На этом концерт окончен", — отметила артистка со сцены.

Также певица со сцены раскритиковала руководство клуба, в котором выступала.

"Неужели нельзя сделать крышу? Позор", — заявила Тина.

Некоторые фанаты звезды остались недовольны такими действиями звезды, поскольку намеревались насладиться ее полноценным выступлением.

Напомним, на днях Тина Кароль на роликах показала, как готовилась для Atlas Weekend просто в гостинице Казахстана, где заявлена хедлайнеркою и выступит 5-6 июля.

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