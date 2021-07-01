В Україні запустили бета-тестування "ковідних" сертифікатів: хто і як може долучитися

В Україні запустили бета-тестування "ковідних" сертифікатів: хто і як може долучитися

Вже зареєструвалося 9 273 людей.

COVID-сертифікати від 1 липня у тестовому режимі запустили в Україні. Документ доступний в мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомляється на сайті Мінцифри.

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Зазначається, що взяти участь у бета-тесті можуть українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, тобто отримали дві дози щеплення всередині країни. Всі тестувальники отримають доступ протягом 48 год. Станом на 9:30 ранку 1 липня вже зареєструвалося 9273 українців.

Згодом цей сертифікат можна буде завантажити після негативного результату ПЛР-тестів або за наявності антитіл після на COVID-19.

"Що таке ковідний сертифікат? Це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у "Дії", — його дійсність можна буде перевірити через QR-код. Ми — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів", - написав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Федоров також уточнив, що Мінцифра під час розробки документа врахувала вимоги Єврокомісії та ВООЗ.

Зареєструватися на бета-тест можна на сайті - team.diia.gov.ua за цим посиланням.

Нагадаємо, що українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату.

Раніше повідомлялося, що ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа.

ТСН.ua розпитав про COVID-сертифікати у проєктної менеджерки у Міністерстві цифрової трансформації Катерини Чорногоренко і у Міністерстві охорони здоров'я України. Що це за сертифікат і чи пустять з ним до Європи — читайте у нашому матеріалі.

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Експеримент ТСН: з сертифікатом вакцинації вдалося пройти реєстрацію в українському аеропорті

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