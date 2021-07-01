Збірна України прибула до Риму, де зіграє з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України прибула до Риму, де зіграє з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020

Поєдинок відбудеться 3 липня.

Українська збірна прибула до Риму: в італійській столиці в суботу, 3 липня, вони зіграють матч на Євро-2020 проти Англії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 липня.

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Цей поєдинок на чемпіонаті історичний, адже наша збірна вперше пробилась до 1/4 фіналу Євро. На сьогодні заплановане перше італійське тренування.

Напередодні українці поселились в одному з пятизіркових готелів Рима. Там їх уже зустріли українські вболівальники оплесками та вигуками "Молодці" і "Дякую Шева!". У команді сподіваються, що на гру до Італії а зможе прилетіти і нападник Артем Бєсєдін. Щоправда лише у ролі глядача і лише, якщо дозволять лікарі.

Новини світу: українська збірна прибула до Риму

Слід зауважити, що український форвард Артем Бєсєдін покинув поле через травмування після грубого шведа Даніельссона. Замість нього на поле в першому екстратаймі вийшов Віктор Циганков.

Нагадаємо, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.

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