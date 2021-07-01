Сборная Украины прибыла в Рим, где сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины прибыла в Рим, где сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020

Поединок состоится 3 июля.

Украинская сборная прибыла в Рим: в итальянской столице в субботу, 3 июля, они сыграют матч на Евро-2020 против Англии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 июля.

Также читайте Беседину сделали МРТ: стали известны детали травмы футболиста

Этот поединок на чемпионате исторический, ведь наша сборная впервые пробилась в 1/4 финала Евро. На сегодня запланирована первая итальянское тренировки.

Накануне украинцы поселились в одном из пятизвездочных отелей Рима. Там их уже встретили украинские болельщики аплодисментами и криками "Молодцы" и "Спасибо Шева!". В команде надеются, что на игру в Италии а сможет прилететь и нападающий Артем Беседин. Правда только в роли зрителя и только, если позволят врачи.

Новости мира: украинская сборная прибыла в Рим

Следует заметить, что украинский форвард Артем Беседин покинул поле из-за травмы после грубого шведа Даниэльссон. Вместо него на поле в первом экстратайме вышел Виктор Цыганков.

Напомним, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1: 1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку