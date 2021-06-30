Повністю оголена Тіна Кароль позувала з королівським пітоном на тілі

Повністю оголена Тіна Кароль позувала з королівським пітоном на тілі

Артистка незвично анонсувала прем'єру кліпу "Красиво".

Українська співачка Тіна Кароль, яка днями у напівпрозорій сукні еротично вигнулася на підлозі, пішла ще далі.

Артистка викликала справжній ажіотаж у Мережі, повністю оголившись у фешн-зніманнях. Тіна позувала з рептилією на голому тілі, підписавши пост у Instagram "буде красиво 1.07!".

Знімання з пітоном співачка приурочила до прем'єри кліпу на пісню "Красиво", який відбудеться 1 липня. Приголомшливі фешн-кадри є частиною промо-компанії кліпу. Чи буде використаний пітон в кліпі невідомо.

Підписники Кароль почали розшифровувати підпис до посту, проводячи паралелі між чистою, непорочною дівою і Змієм спокусником.

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Зазначимо, що пісня "Красиво" є заголовним треком нового однойменного альбому Тіни Кароль. Альбом підкорив стрімінгові чарти України, Азербайджану, Білорусі та Грузії, а також Казахстану, звідки співачка нещодавно повернулася з промо-туру на його підтримку.

Нагадаємо, Тіна Кароль стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, де 5 і 6 липня презентує альбом "Красиво" в своєму cyber show. Вхід в ці дні на фестиваль безкоштовний, потрібна лише реєстрація на сайті Atlas.

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