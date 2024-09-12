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Сериал "Встигнути до 30" от телеканала ТЕТ появился на Netflix

Сериал "Встигнути до 30" от телеканала ТЕТ появился на Netflix

Сериал "Встигнути до 30"

Комедия уже доступна для просмотра.

Комедийный сериал "Встигнути до 30", премьера которого произошла осенью 2023 года на телеканале ТЕТ, можно посмотреть на Netflix.

Сериал с Дарьей Петрожицкой, Анной Кошмал и Анастасией Остреиновой в главных ролях в 16 сериях рассказывает историю трех разных по характеру и взглядам на жизнь девушек, которые после ряда неудач случайно встречаются в Киеве в день своего 29-летия. Героини расценивают это совпадение как знак судьбы и решают круто изменить собственные жизни – всего за год достичь всего, на что не хватало смелости. Главное условие – успеть воплотить задуманное до тридцати.

Так, Ира из "ювелирки" устраивает марафон свиданий, чтобы отыскать мужа своей мечты, надеть свадебное платье и наконец сказать "да". Карьеристка Саша бросает престижную работу, чтобы предаться развлечениям и почувствовать вкус безмятежности и настоящей жизни. А Люба хватается за любые возможности, чтобы заработать на собственный ресторан и покорить столицу.

Сериал
Сериал "Встигнути до 30"

Главная мужская роль в комедии "Встигнути до 30" досталась звезде театра и кино Дмитрию Овчарюку. Он сыграл харизматичного, но ленивого одноклассника одной из героинь Фиму.

Смотрите сериал "Встигнути до 30" на Netflix и убедитесь, что цифры в паспорте – это условность, порой мотивирующая на отчаянные решения.

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