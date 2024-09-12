Сериал "Встигнути до 30" от телеканала ТЕТ появился на Netflix

Комедийный сериал "Встигнути до 30", премьера которого произошла осенью 2023 года на телеканале ТЕТ, можно посмотреть на Netflix.

Сериал с Дарьей Петрожицкой, Анной Кошмал и Анастасией Остреиновой в главных ролях в 16 сериях рассказывает историю трех разных по характеру и взглядам на жизнь девушек, которые после ряда неудач случайно встречаются в Киеве в день своего 29-летия. Героини расценивают это совпадение как знак судьбы и решают круто изменить собственные жизни – всего за год достичь всего, на что не хватало смелости. Главное условие – успеть воплотить задуманное до тридцати.

Так, Ира из "ювелирки" устраивает марафон свиданий, чтобы отыскать мужа своей мечты, надеть свадебное платье и наконец сказать "да". Карьеристка Саша бросает престижную работу, чтобы предаться развлечениям и почувствовать вкус безмятежности и настоящей жизни. А Люба хватается за любые возможности, чтобы заработать на собственный ресторан и покорить столицу.

Сериал "Встигнути до 30"

Главная мужская роль в комедии "Встигнути до 30" досталась звезде театра и кино Дмитрию Овчарюку. Он сыграл харизматичного, но ленивого одноклассника одной из героинь Фиму.

Смотрите сериал "Встигнути до 30" на Netflix и убедитесь, что цифры в паспорте – это условность, порой мотивирующая на отчаянные решения.

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