Сериалу "Секретные материалы" – 30 лет: как за это время изменились исполнители главных ролей

Американский сериал "Секретные материалы" впервые вышел на телеэкраны в далеком 1993 году. В сентябре ленте исполнилось ровно 30 лет.

Сериал стал очень популярен, его транслировали в разных странах мира, в том числе и в Украине. Успех ленты был настолько безумным, что его снимали долгие девять лет. На основе "Секретных материалов" создали фильмы, а также в 2016 году представили продолжение картины.

Исполнители главных ролей стали очень популярными и узнаваемыми. Прошло 30 лет с тех пор, как состоялась премьера "Секретных материалов". Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за это время изменились главные актеры сериала.

Дэвид Духовны (Фокс Малдер)

Американский актер с украинскими корнями исполнил роль агента Фокса Малдера. К моменту съемок первого сезона Дэвиду было 33 года.

Дэвид Духовны в роли Фокса Малдера / Фото: скриншот с видео

За время своей актерской карьеры знаменитость снялся во многих фильмах и сериалах. Однако самую большую популярность ему принесла лента "Секретные материалы". В общем, у актера были роли в таких картинах, как "Секс в большем городе", "Тайны прошлого", "Твин Пикс: Возвращение", "То, что мы потеряли" и многих других.

Дэвид Духовны / Фото: Associated Press

В личной жизни актера не все отлично складывалось. В частности, в 1997 году он женился на актрисе Теа Леони. У пары есть два общих ребенка – дочь Маделейн и сын Кид. В 2008 году Дэвид объявил о разводе. Причиной тому стало то, что актер страдает сексуальной зависимостью. После прохождения Дэвидом курса лечения, они с женой снова сошлись. Впрочем. В 2011 году в браке произошла трещина, и уже в 2014 году супруги окончательно развелись.

Дэвид Духовны и Теа Леони / Фото: Associated Press

В настоящее время Дэвиду Духовны 63 года. Он снимается в фильмах и сериалах, а о его личной жизни мало известно.

Дэвид Духовны / Фото: Associated Press

Джиллиан Андерсон (Дана Скалли)

Американская актриса в сериале сыграла роль специального агента ФБР, врача и ученой Дани Скалли. К моменту выхода первого эпизода Джиллиан было 25 лет.

Джиллиан Андерсон в роли Даны Скалли / Фото: скриншот с видео

Именно сериал "Секретные материалы" принес актрисе мировую известность и признание. Кроме того, Андерсон получила немало наград, таких как "Эмми", "Золотой глобус" и другие.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

После завершения съемок в "Секретных материалах" карьера Джиллиан пошла вверх. Она снялась в таких проектах, как "Ганнибал", "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть", "Упадок", "Железная схватка", "Половое воспитание" и многих других.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Актриса была дважды замужем. Первым мужем Джиллиан стал постановщик "Секретных материалов" Клайд Коц. В браке у них родилась дочь Пайпер. Вторым мужем актрисы стал режиссер Джулиан Озанн. Также Джиллиан была в отношениях с режиссером Марком Гриффитсом, от которого родила двух сыновей – Оскара и Феликса.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

В настоящее время Андерсон 55 лет. Она не состоит в браке и воспитывает троих детей.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Роберт Патрик (Джон Доггетт)

Американский актер в сериале сыграл роль специального агента ФБР Джона Доггетта. Когда на экраны вышел первый эпизод "Секретных материалов", Роберту было 34 года.

Роберт Патрик в роли Джона Доггетта / Фото: скриншот с видео

В общем, до роли агента ФБР у Патрика уже были успешные работы в кино. После завершения съемок в "Секретных материалах", актер появлялся в таких картинах, как "Дети шпионов", "Переступить черту", "Поймай толстуху, если сможешь", "Захар Беркут", "Потерянные" и многих других.

Роберт Патрик / Фото: Getty Images

В настоящее время Роберту Патрику 64 года. Он состоит в браке с актрисой Барбарой Хупер, с которой познакомился на съемочной площадке "Терминатора". Вместе пара воспитывает сына и дочь.

Роберт Патрик с женой / Фото: Associated Press

Кстати, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, актер записал видео, где выразил слова поддержки украинскому народу.

Роберт Патрик / Фото: Associated Press

Митч Пилледжи (Уолтер Скиннер)

Американский актер сыграл роль замдиректора ФБР в сериале "Секретные материалы" в 41 год.

Митч Пилледжи в роли Уолтера Скиннера / Фото: скриншот с видео

Лента принесла Митчу безумную популярность и признание. За время своей актерской карьеры знаменитость снялась во многих картинах. Он играл роли в таких лентах, как "Уокер, техасский рейнджер", "Скорая помощь", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Части тела", "Анатомия Грей" и многих других.

Митч Пиледжи / Фото: Associated Press

Сейчас Митчу Пиледжи 71 год. Он был дважды женат. Первой его женой стала Дебби Эндрюс. Во второй раз он женился на дублерке Арлин Уоррен, с которой его познакомил Дэвид Духовны на съемочной площадке "Секретных материалов". Пара воспитывает дочь Скаут, которая родилась в 1998 году.

Митч Пиледжи / Фото: Associated Press

Аннабет Гиш (Моника Рейес)

Американская актриса присоединилась к актерскому составу "Секретных материалов" в 2001 году, где она сыграла роль специального агента ФБР Моники Рейес. В тот момент ей было 30 лет.

Аннабет Гиш в роли Моники Рейес / Фото: скриншот с видео

Именно сериал "Секретные материалы" принес Аннабет безумною популярность и успех. За время своей карьеры она снялась во многих картинах, например, "Обмани меня", "Однажды в сказке", "Мост" и других.

Аннабет Гиш / Фото: Associated Press

Сейчас актрисе 52 года. Она состоит в браке с каскадером Уэйдом Алленом. Вместе они воспитывают сына Кэша.

Аннабет Гиш / Фото: Associated Press

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