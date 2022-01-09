Солистка "ВИА Гры" Тарасова рассекретила свой рост и вес

Также Соня рассказала о питании и как быстро возвращает форму.

Украинская певица, солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова рассекретила свой рост и вес.

В ответ на вопросы любознательных фолловеров 20-летняя артистка поделилась, что ее вес – 54-55 кило при росте 174 см. Также она рассказала, что питается интуитивно и не всегда правильно.

"В моем питании нет ничего хорошего сейчас. Оно очень беспорядочно и организм дает об этом знать перепадами настроения/усталостью", – призналась звезда.

instagram.com/sofia_tarasova

Кроме того, Соня рассказала, как быстро возвращает форму. Так, девушка 4-5 раз в неделю занимается спортом, в частности, йогой и наTRX. Исполнительница также соблюдает питьевой режим, выпивая 1,5 л воды в день.

"На завтрак: омлет + авокадо/овощи; горсть гречки + вареное яйцо; йогурт без сахара/творог + фрукты; иногда просто кофе. На обед/ужин до 19:00: салат и белок; иногда издеваюсь над собой и ем всего одно блюдо за день", – поделилась артистка.

София Тарасова / instagram.com/sofia_tarasova

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