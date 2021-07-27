Соломия Витвицкая показала, как сходят ее синяки под глазами после ДТП

Соломия Витвицкая показала, как сходят ее синяки под глазами после ДТП

Ведущая отправилась в Одесскую область.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая, которая две недели назад попала в ДТП, показала, как постепенно выздоравливает после инцидента.

Так, ведущая устроила себе небольшой отдых с подругами в Одесской области. Там девушки остановились в глемкемпинге, как его назвала Соломия — "некой пятизвездочной палатке на природе". В нем есть душ, туалет, холодильник и даже стиральная машинка и, конечно, кровать.

Сейчас Соломия постоянно ходит в очках, которыми закрывает синяки / instagram.com/solomiyavitvitska

Пока подруги Витвицкой ходили загорать, ведущая осталась в палатке, а вместе с тем показалась фанатам без очков. Соломия поделилась, что синяки, которые у нее появились под глазами после аварии, постепенно сходят.

instagram.com/solomiyavitvitska

instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, на днях Соломия Витвицкая показалась до и после макияжа. Ведущая поделилась, как ее огромные синяки под глазами загримировал визажист перед выходом в эфир.

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