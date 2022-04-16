Стинг выступил в Лондоне вместе с украинской виолончелисткой — видео

Музыканты исполнили Russians.

Британский певец и мультиинструменталист Стинг активно поддерживает украинцев и помогает финансово.

В частности, на этот раз знаменитость выступил в Лондоне вместе с украинской виолончелисткой Ярославой Трофимчук. Музыканты исполнили композицию Russians.

К слову, этот трек звезда создал почти 40 назад и посвятил Холодной войне. Впрочем, после полномасштабной войны РФ против Украины артист снова начал исполнять песню на своих концертах. Недавно исполнитель перевыпустил песню Russians, а прибыль от релиза песни пообещал передать пострадавшим от войны украинцам.

Как пишет Daily Mail, во время выступления Стинг призвал делать пожертвования в помощь Украине.

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