Суд отклонил иск супруги Виктора Павлика против его бывшей Созаевой

В постановление названа причина такого решения суда.

Днепровский районный суд Киева не принял иск супруги певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой против его экс-избранницы Ларисы Созаевой.

Соответствующее постановление появилось на официальном сайте Единого реестра судебных решений. В документе также говорится, почему судья не принял иск. Как выяснилось, Репяхова неправильно оформила документ:

"Иск не отвечает требованиям ст. 175 ГПК Украины, исходя из следующего. В исковом заявлении не указан предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных издержек, которые истец понес и которые ожидает понести в связи с рассмотрением дела, что предусмотрено п. 9 ч .3 ст. 175 ГПК Украины", — сказано в документе.

reyestr.court.gov.ua

Также отмечается, что молодая избранница Павлика допустила в документе ошибки.

"Кроме этого, как усматривается из содержания искового заявления и приложений к нему, исковое заявление в его мотивировочной и просительной части частично изложено на русском языке, также в иск добавлены распечатки скриншот из соцсетей, содержащих текст на русском языке без надлежащего перевода на государственный язык Украины", – говорится в постановлении.

Судья постановил оставить позывное заявление Репяховой "без движения":

"Исковое заявление о защите чести и достоинства оставить без движения с предоставлением срока истцу для устранения недостатков не более семи дней со дня получения копии определения. В случае невыполнения требований определения исковое заявление будет считаться не поданным и возвращено истцу", — постановил суд.

Екатерина Репьяхова и Лора Созаева

Как мы раньше рассказывали, Екатерина Репяхова хочет отсудить у Ларисы Созаевой моральную компенсацию за то, что женщина назвала ее "неуважаемой" и "наглой тварью".

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