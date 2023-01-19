Сумасшедший фанат ворвался в дом родителей Билли Айлиш

Певица требует через суд запретить мужчине приближаться к ней и ее родным.

Американская певица и автор песен Билли Айлиш пожаловалась на преследователя.

В частности, знаменитость подала заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой запретить одному сумасшедшему поклоннику приближаться к ней и ее родным. Такое решение Билли было обусловлено тем, что с 22 декабря прошлого года мужчина по меньшей мере пять раз приходил к дому ее родителей.

Сначала поклонник звезды просто наблюдал, а 29 декабря прошлого года подошел к воротам и оставил белую розу с запиской, в которой признался в любви, пишет NBC News.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Впрочем, 5 января сумасшедший поклонник пошел дальше. Он перепрыгнул через ворота и ворвался в дом родителей Билли. Мужчина начал признаваться Айлиш в любви и хотел с ней встретиться. Полиция задержала злоумышленника по подозрению в воровстве со взломом.

Мужчина утверждал, что Билли за ним наблюдала. Более того, он заявил, что некоторые песни она писала именно о нем. Исполнительница все возразила и отметила, что опасается за свою безопасность.

"Я волнуюсь, что однажды кто-то из этих особей сделает что-то насильственное со мной или с кем-то из членов моей семьи", — поделилась артистка.

Напомним, осенью прошлого года в особняк Джастина и Хейли Биберов ворвался незнакомец. Охрана его сразу заметила и вызвала полицию. Впрочем, вместо того, чтобы сдаться, мужчина устроил погоню.

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