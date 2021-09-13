"Танцы со звездами": кто покинул шоу во втором эфире

В зону риска попали три звездные пары.

Только что на канале "1+1" состоялся второй прямой эфир обновленного пятого сезона шоу "Танцы со звездами"

Так, в результате голосования судей и зрителей, в зону риска попали три пары: Джамала и Антон Нестерко, Фагот и Екатерина Тришина и Иван Люленов и Яна Цибульская. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли Джамалу и Фагота.

Проект покинули Иван Люленов и Яна Цибульская.

Иван Люленов и Яна Цибульская / instagram.com/tanci1plus1

Для участников вылет был настоящим шоком. В прощальной речи они не были многословными. "Всем спасибо большое", – сказав юморист.

"Хотим сказать, что мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас. Нам очень жаль, что мы не сможем еще потанцевать. Мы готовили классные танцы для вас. Я думаю, что Ваня мог бы еще себя показать. Очень жаль, он очень классный", — прокомментировала Яна.

Напомним, в этом эфире звезда "Женского Квартала" заблаговременно покинула проект. Анастасия Оруджова не смогла продолжить участие из-за травмы.

Впрочем, ее партнер дальше будет бороться за кубок с подругой Насти — Александрой Машлятиной.

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