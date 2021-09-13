"Танцы со звездами": кто покинул шоу во втором эфире

В зону риска попали три звездные пары.
Только что на канале "1+1" состоялся второй прямой эфир обновленного пятого сезона шоу "Танцы со звездами"
Так, в результате голосования судей и зрителей, в зону риска попали три пары: Джамала и Антон Нестерко, Фагот и Екатерина Тришина и Иван Люленов и Яна Цибульская. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли Джамалу и Фагота.
Проект покинули Иван Люленов и Яна Цибульская.
Для участников вылет был настоящим шоком. В прощальной речи они не были многословными. "Всем спасибо большое", – сказав юморист.
"Хотим сказать, что мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас. Нам очень жаль, что мы не сможем еще потанцевать. Мы готовили классные танцы для вас. Я думаю, что Ваня мог бы еще себя показать. Очень жаль, он очень классный", — прокомментировала Яна.
Напомним, в этом эфире звезда "Женского Квартала" заблаговременно покинула проект. Анастасия Оруджова не смогла продолжить участие из-за травмы.
Впрочем, ее партнер дальше будет бороться за кубок с подругой Насти — Александрой Машлятиной.