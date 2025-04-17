Тарабарова раскрыла, почему ссорится с мужем и никогда не называет его продюсером

Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова, которая ранее раскрыла свои заработки, объяснила позицию своего мужа Алексея Бондаря, который избегает публичности.

Так, возлюбленный певицы уже долгое время является ее продюсером. Однако дело в том, что супруги крайне редко употребляют это слово. А Алексей в шутку прикидывается водителем Тарабаровой. Артистка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что этому поспособствовало ее прошлое, когда она застала времена искаженного восприятия продюсеров как токсичных отношений.

"Он никогда не называет себя продюсером. Он говорит, что он мой водитель. Мы всегда вместе, все делаем вместе. И действительно, я становлюсь лучше с ним. Мы не относимся к этому как к продюсированию. У меня есть определенный бекграунд, когда я была еще в женской группе. Слово "продюсер" в те времена – это абьюзивные отношения, обязательно сексуальный подтекст", – пояснила певица.

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Светлана Тарабарова с мужем и детьми / © instagram.com/tarabarova

В то же время, звезда призналась, что ее мужу не нравится в ней. Тарабарова говорит, что иногда Бондарь упрекает ее за чрезмерную преданность работе. Однако, в ответ на такие замечания певица отвечает, что на самом деле у нее такая натура.

"Когда мы ссоримся, он говорит, что я немножечко помешалась на музыке, на карьере. Говорит, что это уже немного неадекватно и днем, и ночью думать об этом, продуцировать, пытаться. А я ему говорю, я всегда такой была. Он говорит, что я фанатично помешана и что это уже не ок", - поделилась Светлана.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАБАРОВА: «ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!» Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Напомним, ранее Светлана Тарабарова впервые рассказала о прошлом 10-летнем браке мужа и общаются ли они с его экс-избранницей.