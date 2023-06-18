Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тарас Цымбалюк набил на теле два новых тату в неожиданном месте

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
846
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тарас Цымбалюк набил на теле два новых тату в неожиданном месте

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер похвастался свежими рисунками на теле.

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк поделился с поклонниками, что украсил свое тело двумя новыми татуировками.

На странице в Instagram артист разместил ролик из тату-салона в Киеве, в котором, судя по подписи, и раньше набивал свои рисунки: "Обожаю посетить своего друга и набить, как мы с ним это называем, очередной "партак", – написал под снимками актер.

Тарас Цымбалюк сделал новые тату / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк сделал новые тату / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На этот раз Цымбалюк сделал две татуировки на правой ноге. Так, икроножную мышцу актера украсил сокол, а на передней части ноги виднеется что-то похожее на холодное оружие.

Тарас Цымбалюк сделал новые тату / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк сделал новые тату / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк сделал новые тату / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк сделал новые тату / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В свою очередь поклонники сделали комплимент Тарасу относительно его татуировок и спросили, означают ли эти рисунки что-то для него: "Ничего не значит. Просто искал птицу для этого места", – ответил Тарас.

Напомним, месяц назад Тарас Цымбалюк показал, как праздновал день рождения своей девушки, бизнесвумен Светланы Готочкиной. Актер показал поклонникам, куда повез любимую в ее праздник.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
846
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация