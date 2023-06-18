Тарас Цымбалюк набил на теле два новых тату в неожиданном месте

Актер похвастался свежими рисунками на теле.
Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк поделился с поклонниками, что украсил свое тело двумя новыми татуировками.
На странице в Instagram артист разместил ролик из тату-салона в Киеве, в котором, судя по подписи, и раньше набивал свои рисунки: "Обожаю посетить своего друга и набить, как мы с ним это называем, очередной "партак", – написал под снимками актер.
На этот раз Цымбалюк сделал две татуировки на правой ноге. Так, икроножную мышцу актера украсил сокол, а на передней части ноги виднеется что-то похожее на холодное оружие.
В свою очередь поклонники сделали комплимент Тарасу относительно его татуировок и спросили, означают ли эти рисунки что-то для него: "Ничего не значит. Просто искал птицу для этого места", – ответил Тарас.
Напомним, месяц назад Тарас Цымбалюк показал, как праздновал день рождения своей девушки, бизнесвумен Светланы Готочкиной. Актер показал поклонникам, куда повез любимую в ее праздник.
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