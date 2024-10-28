Тимоти Шаламе неожиданно проиграл в конкурсе собственных двойников

Мероприятие не прошло без казусов, ведь вмешалась полиция и оштрафовала организаторов.

Американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе посетил конкурс собственных двойников.

Событие произошло в Нью-Йорке, о чем пишет The Guardian. Мероприятие организовал YouTube-блогер Энтони По, а рекламировали его на плакатах, которые развешивали по улицам города. Победителю, который окажется наиболее похожим на актера, обещали выплатить 50 долларов.

В конце концов, в парк Washington Square пришло немало желающих поучаствовать в конкурсе. Конкурсанты даже одевались как Вилли Вонка и Пол Атрейдес – персонажи, которых Шаламе играл в фильмах "Вонка" и "Дюна". Некоторые участники конкурса были настолько похожи на актера, что присутствовавшие даже путали их. Наконец, Тимоти Шаламе и сам появился на событии в сопровождении охранников. Сначала он скрывал лицо защитной маской и кепкой, но потом раскрыл свою личность.

Конкурс двойников Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Правда, несколько минут спустя после начала конкурса вмешалась полиция. Участников мероприятия разогнали, а одного из "двойников" Шаламе арестовали. Тем временем организатора события оштрафовали на 500 долларов за "проведение конкурса в костюмах без соответствующего разрешения".

Впрочем, мероприятие таки продолжили. Большинство конкурсантов перешло в другой парк. Победителем стал не Тимоти Шаламе, а студент Майлз Митчелл, которого сочли наиболее похожим на актера.

Победитель конкурса двойников Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Тем временем в Украине нарастает интерес к другому конкурсу — "Евровидению-2025". Оказалось, что организаторы в этом году ввели новые правила. Уже известно, с какими изменениями столкнуться будущие участники.

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